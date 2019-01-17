Maçı tribünden izleyen Ali Koç yine üzüldü

Ligde tarihinin en kötü ilk yarı performansını sergileyen sarı-lacivertliler, 2019 yılının ilk resmi maçında da yenildiler. Cocu’nun yerine Ersun Yanal’ın gelmesiyle yeni yıla büyük umutlarla başlayan Fenerbahçe taraftarları Ümraniyespor karşısında da umduğunu bulamadı.

TAKIMINI YİNE YALNIZ BIRAKMADI

Sarı-lacivert renklere gönül veren taraftarlar kadar üzgün olan bir başka isim de Başkan Ali Koç’tu. Aziz Yıldırım’dan başkanlığı devraldığı günden beri başarısız bir grafik çizen Koç, her maçta olduğu gibi yine takımını yalnız bırakmadı. Fenerbahçe’nin tüm maçlarını tribünden takip eden Başkan, Ümraniyespor mücadelesinde de tribündeki yerini aldı.

Ali Koç, daha önce alınan mağlubiyetlerde olduğu gibi Ümraniyespor maçında da son derece düşünceli ve üzgün halleriyle kameralara yansıdı. Sık sık birilerini arayan Koç’un elindeki Nokia 3310 marka telefon ise dikkat çekti.

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