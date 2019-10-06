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Maçın hakemi Ofsporlu futbolcuyu atamadı

Kocaelispor ile Ofspor arasında oynanan maçta ilginç bir olay yaşandı. Hakan Yılmaz'a ikinci sarı kartı göstermek için elini cebine atan hakem, daha sonra bu kararından vazgeçti.

| Haber Merkezi
Maçın hakemi Ofsporlu futbolcuyu atamadı
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TFF 3. Ligi'nin 6. haftasında Kocaelispor ile Ofspor karşı karşıya geldi.

Karşılaşma konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona ererken, mücadeleye hakem Fatih Tokail damgasını vurdu.

Sarı kartı bulunan Ofsporlu Hakan Yılmaz, Kocaelisporlu futbolcuya sert bir faul yapınca, futbolseverler Yılmaz'ın oyundan atılacağını düşündü ancak maçın hakemi skandal bir karara imza attı.

ELİNİ CEBİNE ATIP GERİ ÇIKARDI

Faulün olduğu bölgeye koşarak gelen ve elini cebine atan Tokail, Hakan'ın sarı kartı olduğunu fark edince bu kararından vazgeçti.

İşte o anlar:

Maçın hakemi Ofsporlu futbolcuyu atamadı - İZLE

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