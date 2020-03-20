1 Maçlar ertelendi ama Beinsports ücretleri istiyor Süper Lig maçlarının ertelenmesi üzerine futbolseverler Beinsports'tan maçların olmadığı haftalar için ücret talep etmemesini beklese de, yayıncı kuruluştan gelen haber böyle olmadı.

2 İngiltere Premier Lig ertelendi İngiltere Futbol Federasyonu, futbol maçlarının en az 30 Nisan'a kadar askıya alındığını duyurdu.

3 İbrahimovic: Hep beraber koronaya tekme vuralım Koronavirüs salgını nedeniyle İtalya'dan ayrılarak İsveç'e giden Zlatan İbrahimovic, "Umutmayın; eğer virüs Zlatan'a gelmezse, Zlatan virüse gider" diyerek kendine has bir yorumda bulundu.

4 Futbolcular, TFF'yi şikayet etti FIFPRO, Fernando Muslera, Kevin Boateng ve Obi Mikel'in, Türkiye Futbol Federasyonu hakkında şikayette bulunduklarını açıkladı.

5 Türkiye'de ligler ertelendi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'deki tüm liglerin ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

6 Belçika basını: Diagne'ye İngiltere'den talip var Belçika basını, İngiliz ekibi Nottingham Forest'ın, Club Brugge'da kiralık olarak forma giyen Mbaye Diagne'yle ilgilendiğini, ancak Senegalli forvetin Galatasaray'a dönmek istediğini yazdı.

7 Beşiktaş'ın futbolculara koyduğu korona kuralı Beşiktaş Yönetimi, koronavirüs tedbiri nedeniyle lige verilecek milli takım arasında futbolcularına, İstanbul'dan ayrılmamaları gerektiğini iletti.

8 Fenerbahçe'de kadro yine değişiyor Göreve geldiği günden bu yana tam 30 futbolcu transfer eden ancak başarı sağlayamayan Başkan Ali Koç'un, yeni sezonda da kadronun büyük bir kısmını değiştireceği öğrenildi.

9 Gustavo: Türkiye'de güvendeyim Koronavirüs salgınıyla ilgili konuşan Fenerbahçeli oyuncu Luiz Gustavo, Türkiye'nin diğer ülkelerden daha güvenli olduğunu söyledi.