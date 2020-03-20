Maçlar ertelendi ama Beinsports ücretleri istiyor

Tüm dünya üzerindeki etkisini günden güne artıran koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan ligler arasına dün Süper Lig de katılmıştı.
Yaşanan gelişmelerin ardından futbolseverler gözünü yayıncı kuruluş Beinsports'a çevirirken, Kralspor olarak Digiturk yetkilileriyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik.
TAAHHÜTÜ BOZANA CEZA
Görüşmede maçlar oynanmayacağı tarihlerde kullanıcıların ücret ödeyip ödemeyeceğini sorduk.
Yetkili isim ise, ertelenen karşılaşmaların ileri bir tarihte oynatılacağını, dolayısıyla bu maçları izleyeceğimiz için ücretlerin talep edildiğini belirtti.
Öte yandan müşterilerin taahhütü bozmaları halinde ceza ödeyeceklerini belirten Digiturk yetkilisi, "Yaşanan süreç tamamen bizim dışımızda gelişti" ifadelerini kullandı.