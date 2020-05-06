Süper Lig maçları şifreli yayınlanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, yayıncı kuruluş BeIN ile şifresiz yayın konusunda görüşmeler yaptıklarını, ancak yayıncı kuruluşun haklı sebeplerden dolayı bu öneriye sıcak bakmadığını açıkladı.

''HUKUKSAL ANLAMDA SORUN OLABİLİR''

Konu hakkında açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Nihat Özdemir, "beİN Sports çok büyük bir rakam ödüyor. Gelirini şifreden kazanıyor. beİN Sports ile görüşüyoruz, şifresiz yayınlama durumunda bazı hukuksal olaylar ortaya çıkabilir. Bazı insanlar üye olmuş, bazıları olmayacak. Hukuk anlamında sıkıntı olabilir, haklıdırlar. Ligin şifresiz yayınlanmasına beİN Sports karar verir." dedi.