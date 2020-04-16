Maçlarla birlikte gelirler de askıya alındı

Koronavirüs salgınının ülkemizdeki etkisini de göstermeye başlamasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), liglerin süresiz olarak askıya alındığını açıklamıştı.

Ekonomik anlamda zor dönemden geçtiği bilinen kulüplerin, yaşanan bu gelişmenin ardından maddi olarak çıkmaza gireceği öngörülebiliyordu. Kulüplerin elde kalan tek gelir kaynağı YouTube kanalları oldu.

MAÇLARLA BİRLİKTE GELİRLER DE ASKIYA ALINDI

Yayıncı kuruluş maçların akıbeti belli olana kadar ödeme yapılmayacağını belirtirken, kulüplerin sponsorluklardan da maddi destek görüp göremeyeceği beli değil.

Bilet satışı da yapamayan spor kulüplerinin tek gelir kalemi olarak YouTube kaldı.

3 büyüklerin resmi YouTube kanallarındaki abone sayıları ise şu şekilde:

Galatasaray: 1 milyon 520 bin abone

Fenerbahçe: 1 milyon 340 bin abone

Beşiktaş: 633 bin abone