1 Şenol Güneş, Burak Yılmaz'a takıldı A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısında Avrupa Şampiyonası'na yetişmek istediğini söyleyen Burak Yılmaz'a "Yetişirsin, yetişirsin. Daha Dünya Kupası var" dedi.

2 Maçta kavga çıktı 2 futbolcu hastanelik oldu Amatör Küme'de mücadele eden iki takımın şampiyonluk maçında kavga çıkınca 9 futbolcu kırmızı kart gördü. Kavgada 2 futbolcu hastanelik olurken, bir yöneticinin de hakem tarafından dışarı çıkartıldı.

3 Fenerbahçe maaş bütçesini azaltacak Fenerbahçe yönetimi, yüksek maaşlı birçok futbolcuyla yollarını ayıracak ve önümüzdeki dönemde transfer edilecek isimlere yüksek maaş vermeyecek.

4 İnan Kıraç: Liselileri küçümseyen sonucuna katlanır Galatasaray Kulübü'nde büyük söz sahibi olan liselilerin ağabeyliğini yapan İnan Kıraç, Mustafa Cengiz yönetimini "Kimse liselileri küçük görmesin sonucuna katlanır" diyerek uyarmıştı.

5 Galatasaray genel kurulunda mikrofona yansıyan konuşma Dün yönetimin ibra edilmemesine yol açan oylamada evetlerin fazla olduğu, ortaya çıkan bir video ile gündeme geldi. Cengiz yönetimi bu video ile mahkemeye gidecek.

6 Fikret Orman'dan Guti'ye: Göster kendini Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, takımda yardımcı antrenörlük yapan Guti ile bir toplantı gerçekleştirdi ve İspanyol hocaya "Göster kendini Guti. Sana olan güveni mi boşa çıkarma" dedi.

7 Liselilerin adayı Eşref Hamamcıoğlu Galatasaray Genel Kurulu'nda Mustafa Cengiz'i idari açıdan ibra etmeyen ve yönetimi zorunlu seçim kararı almaya mecbur bırakan liseliler, Eşref Hamamcıoğlu'nu aday yapacak.

8 Fatih Terim'in istifası yolda Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni yönetim geldiğinde nezaketen istifa etmişti. Terim'in kulübün yeni başkanı belli olmasının ardından yine istifa kararı alması bekleniyor.

9 Volkan'ın hayatı Zeynep Demirel'in filmine konu oluyor Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, yapımcı olmaya karar verdi. İlk filmi ise kocasının başarı hikayesini anlatan "Krampon" olacak.