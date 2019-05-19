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Madagaskarlı futbolcular spikerleri zorlayacak

Mısır'da düzenlenecek olan Afrika Uluslar Kupası 21 Haziran'da başlayacak. B grubunda yer alan Madagaskar'da futbolcuların isimleri spikerleri çok zorlayacak gibi gözüküyor.

Madagaskarlı futbolcular spikerleri zorlayacak
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2019 Afrika Uluslar Kupası maçları yaklaşıyor...

21 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında Mısır'da düzenlenecek olan şampiyonada 24 takım 6 gruba dağıldı.

İlk kez kış aylarından yaz aylarına alınan turnuva, aynı zamanda ilk kez 24 katılımcı ile oynanacak.

GÖZLER MADAGASKAR'DA

Çekin kura sonucu B grubunda yer alan Madagaskar, turnuvada ne yapacağı en çok merak edilen takım konumunda.

Kadroda yer alan futbolcuların isimlerini telaffuz etmek ise spikerleri bir hayli zorlayacak gibi.

İşte kadrodaki bazı futbolcular:

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