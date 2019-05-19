Madagaskarlı futbolcular spikerleri zorlayacak

2019 Afrika Uluslar Kupası maçları yaklaşıyor...
21 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında Mısır'da düzenlenecek olan şampiyonada 24 takım 6 gruba dağıldı.
İlk kez kış aylarından yaz aylarına alınan turnuva, aynı zamanda ilk kez 24 katılımcı ile oynanacak.
GÖZLER MADAGASKAR'DA
Çekin kura sonucu B grubunda yer alan Madagaskar, turnuvada ne yapacağı en çok merak edilen takım konumunda.
Kadroda yer alan futbolcuların isimlerini telaffuz etmek ise spikerleri bir hayli zorlayacak gibi.
İşte kadrodaki bazı futbolcular: