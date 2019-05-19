1 Madagaskarlı futbolcular spikerleri zorlayacak Mısır'da düzenlenecek olan Afrika Uluslar Kupası 21 Haziran'da başlayacak. B grubunda yer alan Madagaskar'da futbolcuların isimleri spikerleri çok zorlayacak gibi gözüküyor.

2 Fenerbahçe Allahyar'la prensipte anlaştı Fenerbahçe, İran'ın Esteghlal FC takımında top koşturan Allahyar'la her konuda anlaşmaya vardı. Genç futbolcunun haziran ayında İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

3 Tarık Çamdal 1114 gün sonra sahaya çıktı Son olarak 29 Nisan 2016'da Süper Lig'de bir maça çıkan Tarık Çamdal, tam 3 yıl sonra bu duyguyu yeniden tattı.

4 Başakşehir'den maç öncesi iddialı paylaşım Bu akşam şampiyonluk maçına çıkacak olan Başakşehir, dev karşılaşma öncesi iddialı bir paylaştım yaptı. İstanbul ekibi, "Daha önce hiç şampiyonluk sabahına uyanmamıştık" dedi.

5 Terim ve Avcı'nın maç taktikleri Bu akşam oynanacak şampiyonluk maçı öncesi her iki takımın teknik direktörü de taktiğini belirledi. Terim'in planı ilk 15 dakikada işi bitirmek olacak. Avcı ise takım savunmasına güveniyor.

6 Trabzonsporlu Abdülkadir davul çaldı Beşiktaş maçında iyi bir oyun ortaya koyan Trabzonsporlu Abdülkadir Parmak, galibiyetin coşkusuyla sabaha kadar uyumadı. Abdülkadir, gece davul çalarak insanları sahura uyandırdı.

7 Galatasaray-Başakşehir maçının muhtemel 11'leri Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Başakşehir'i ağırlayacak. Dev karşılaşmayı kazanan, 2018-2019 sezonunun şampiyonu olacak.

8 Milli tekvandocu Nur Tatar Dünya Şampiyonası'nda finalde Milli sporcumuz Nur Tatar Askari, Büyükler Dünya Tekvando Şampiyonası'nda finale yükseldi.

9 Karius: Sözleşmem sürüyor Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, Trabzonspor yenilgisinin ardından takımdan ayrılacağı söylentilerini yanıtladı.