Madonna oğlunu Benfica altyapısına yolladı

Dünyaca ünlü Amerikalı popstar Madonna, 12 yaşındaki oğlu David Banda'nın futbolcu olmasını istediğini ve altyapıda Barcelona - Juventus - Benfica arasında neden Portekiz ekibini seçtiğini Vogue dergisine anlattı.

Madonna, David Banda'nın futbol eğitimini alabilmesi açısından en iyi koçları bulmak için herşeyi yaptığı ifade ederek, "En iyi futbol okullarını ve onun için en iyi koçları bulmak için her şeyi yaptım ancak ABD bu açıdan dünyanın geri kalanından da geride kaldı. Seçeneklerim arasında Barcelona, Benfica ve Juventus akademisi vardı. Barcelona, harika bir şehir, ben de Torino'yu (Juventus) seviyorum ancak çocuklar için uygun görünmüyor." dedi.

BENFİCA'YI TERCİH ETTİM

Madonna, konuşmasının devamında Benfica tercihinin en doğrusu olduğuna inandığını ifade ederek, "Diğer çocuklardan ziyade David'i düşünmeliyim. O yüzden Benfica'yı tercih ettim ve öyle geliyor ki doğru tercih yaptım" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, 2017 yılında Madonna ile oğlunu Sporting Lizbon altyapısına yollaması için özel olarak görüşmüş ancak ikna edememişti.