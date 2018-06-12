Madrid Bale'i verip Eriksen'i alacak

Real Madrid'in 2013'te 100 milyon euro ve rekor bedel ödeyerek renklerine kattığı Gareth Bale'in eski takımına transfer olmak üzere olduğu iddia edildi.

İspanyol spor dergisi Don Balon'un haberine göre Bale, kendisi için en yüksek bonservis bedelini ödemeye hazır Manchester United yerine Tottenham Hotspur'a gitmek istiyor.

BALE-ERİKSEN TAKASI

Real Madrid ile 4 Şampiyonlar Ligi ve 1 La Liga şampiyonluğu kazanan, son Şampiyonlar Ligi finalinde attığı iki golle de etkileyici bir performans sergilyen Bale'in yeni bir macera istediği ve eski takımında forma giymek istediği kaydedildi. Oyuncuyla Bayern Münih'in de ilgilendiği hatırlatılırken, Galli yıldızın buna sıcak bakmadığı kaydedildi.

Real Madrid'in de listesindeki Tottenham'dan Christian Eriksen'i almak için Bale'i takasta kullanabileceği belirtildi.