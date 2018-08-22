Madrid ekipleri Chelseali oyuncuların peşinde

İngiliz basınındaki iddialara göre iki Madrid kulübü Atletico ve Real, Chelsea'nin iki yıldızına gözünü dikmiş vaziyette.

Ronaldo'nun ayrılmasından sonra takımda eksiklik hissedilen ve bu eksikliği hem taktik anlamında hem de imaj anlamında hisseden Real Madrid, Chelsea'den uzun süredir istediği Belçikalı yıldız Eden Hazard transferini noktalamak istiyor.

MADRİD HAZARD'I ATLETİCO ALONSO'YU İSTİYOR

Bir diğer Madrid ekibi Atletico ise, Paris Saint-Germain'e transferi gündemde olan sol bek Filipe Luis'in yerine Chelsea'den Marcos Alonso'yu gözüne kestirmiş durumda. Real Madrid de altyapısından yetişen İspanyol oyuncu için devrede.

Hazard geçen sezon Chelsea formasıyla 52 maçta 17 gol atıp 13 de asist yapmıştı. Alonso ise 46 maçta 8 gol 4 asistlik bir performans sergilemişti. Real Madrid, yaz transfer döneminde Chelsea'den Belçikalı kaleci Thibaut Courtois'yı da transfer etmişti.