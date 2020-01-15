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Magnus Carlsen satranç tarihine geçti

Büyük Usta Magnus Carlsen, yenilmezlik serisini 111 maça çıkararak dünya rekoru kırdı.

| Haber Merkezi
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Norveçli satranççı Büyük Usta Magnus Carlsen, yenilmezlik serisini 111 karşılaşmaya çıkararak dünya rekoru kırdı.

TARİHE GEÇTİ 

Hollanda'nın Wijk aan Zee kasabasında düzenlenen Tata Steel Turnuvası'nın 4. turunda Jorden van Foreest ile berabere kalan 29 yaşındaki Carlsen, satranç tarihine geçti.

Uluslararası Satranç Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, yenilmezlik serisini 111 maça çıkaran son dünya şampiyonu, Rus Sergei Tiviakov'un 2005'ten bu yana elinde tuttuğu dünya rekorunun yeni sahibi oldu.

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