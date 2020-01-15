Magnus Carlsen satranç tarihine geçti

Ahmet Ağaoğlu: Bir kez daha ellerine vereceğiz

1 Çin, Mesut Özil'in adını geçmiş maçlardan da silmiş Mesut Özil'in Uygur Türkleri paylaşımı nedeniyle Arsenal maçlarını yayınlamayan Çin'in, bu kez de oyuncunun ismini önceki karşılaşmalardan da sildiği ortaya çıktı.

2 Mehmet Ekici: Şampiyonluğa katkı sağlamak istiyorum Süper Lig'den 6 takımın transfer listesinde olan Mehmet Ekici, Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyor. Oyuncu, "Bu camiaya olan borcumu sahadaki futbolumla ödeyeceğim" dedi.

3 PSV, Rodriguez'e talip oldu Fenerbahçe'de transfer listesinin 1. sırasında yer alan ancak TFF'nin koyduğu harcama limiti nedeniyle bir türlü alınamayan Ricardo Rodriguez'i, PSV'nin de istediği öğrenildi.

4 Galatasaray'da yabancı kontenjanı boşalıyor 17 yabancı oyuncusu bulunan Galatasaray'da Yuto Nagatomo'nun Bologna ile anlaştığı öğrenildi. Kadro dışı bırakılan Nzonzi ise "Muhtemelen bunlar son günlerim" diyerek ayrılık sinyali verdi.

5 Guilherme'nin menajeri: Beşiktaş'la anlaşamadık Guilherme'nin menajeri Marcelo Robalinho, "TFF harcama limiti" nedeniyle oyuncunun Beşiktaş'a transferinin gerçekleşmediğini açıkladı.

6 Kaçak maç yayını yapanlara ve izleyenlere ceza geliyor TBMM'ye sunulacak olan Spor Yasası'nda, IPTV ile korsan yayınların dağıtıcılarına ve izleyenlere ağır cezalar verilmesi talep edilecek.

7 Fatih Terim'den oyunculara: 5'te 5 istiyorum Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisine kadar kayıp istemeyen teknik direktör Fatih Terim, oyuncularını motive etmeye çalışıyor.

8 Atiba Hutchinson'a gelen teklif reddedildi Beşiktaş yönetimi, Atiba için Kanada Ligi'nden gelen 700 bin dolarlık teklifi reddetti. Siyah-beyazlılar, tecrübeli futbolcunun kontratını uzatmaya hazırlanıyor.

9 Trabzonspor, Talisca'nın peşini bırakmıyor Trabzonspor yönetimi, 1.6 milyon euroluk teklifi kabul etmeyen Talisca'ya bu kez 1.8 milyon euro önerdi.