Mahkeme kayyum davasını reddetti

Galatasaray'ın futboldaki yükselişi Süper Lig'deki puan cetveline yansırken, Başkan Mustafa Cengiz ve sarı-kırmızılı yönetim bugün stres dolu bir davaya girdi. Davadan çıkan sonuç ise mevcut yönetime bir nebze de olsa nefes aldırdı.

REDDEDİLDİ

İdari ibrasızlıkla başlayan, sonrasında hem yönetim kanadının hem de üyelerin mahkemeye taşıdığı süreçle ilgili bugün saat 10.35'te 7. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen dava sonuçlandı.

21 ŞUBAT'A KADAR GÖREVDE

7. Sulh Hukuk Mahkemesi, Galatasaray'a kayyum atanması ile ilgili davayı reddetti. Yönetim, diğer davalar (21 Şubat) sonuçlanana kadar mevcut hali ile devam edecek.

BİR DAVA DAHA VAR

Diğer taraftan, 21 Şubat'ta da 14 Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 'genel kurulun iptali' davası var.

Tedbirleri kaldırırsa G.Saray'da, yine sandık gündeme gelecek. Bu konuda muhalefet, adaylık konusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Kulislerinde Ozan Korkut, Burak Elmas, Ali Fatinoğlu, Metin Öztürk ve İbrahim Özdemir'in isimleri başkanlık konusunda geçiyor.



