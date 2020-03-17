Mahkemeden Ronaldinho'ya ret

Dünyanın gelmiş geçmiş en futbolcuları arasında yer alan Ronaldinho, cezaevinden çıkamıyor...

Geçtiğimiz hafta Paraguay’da abisi Roberto de Assis’le birlikte ülkeye sahte pasaportla giriş yaptığı için yakalanan eski yıldız futbolcu, 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

1.4 MİLYON EURO ÖNERDİ

Cezayı ev hapsine çevirmeye çalışan Brezilyalı ismin avukatının, mahkemeye ilk olarak 800 bin euro teklif ettiği ancak kabul edilmediği öğrenildi.

Ronaldinho'dan hapishane maçında şov - İZLE

Sambacı’nın şartlı olarak serbest bırakılması için de 1.4 milyon euro önerdiği, davanın hakimi Gustavo Amarilla'nın bu teklifi de kabul etmediği belirtildi.