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Mahmood Coffee'den 18 takıma destek

Türkiye’nin ihracat şampiyonu kahve markası Mahmood Coffee, Süper Lig’de mücadele eden 18 takımın tamamına stat reklamı verdi.

| Haber Merkezi
Mahmood Coffee'den 18 takıma destek
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Türkiye’nin önde gelen kahve markalarından biri olan, ihracat şampiyonu Mahmood Coffee, bu yıl da Türk futboluna olan desteğini sürdürüyor.

18 TAKIMIN TAMAMINA REKLAM VERDİ

Süper Lig’de mücadele eden 18 takımın tamamına stat reklamı veren Mahmood Coffee, bu alanda da bir ilke imza atıyor.

Türkiye’nin en önemli markalarından biri olan şirket, 100’den fazla ülkeye yaptığı ihracatla Türkiye’nin gururu olmuş durumda.

Altunkaya Şirketler Grubu bünyesindeki Mahmood Coffee, Türk sporuna uzun yıllardır sürdürdüğü desteği birçok alanda daha da büyüterek devam ettirmenin planlarını yapıyor.

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