Mahmut Uslu: Ali Koç başkan,F.Bahçe şampiyon

Milliyet gazetesi köşe yazarı Ercan Güven, Fenerbahçe'de kongre sürecini ve sonrasını değerlendirirken, görüştüğü Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Mahmut Uslu'nun sözlerini de aktardı.

Ercan Güven'in Milliyet'teki yazısı şöyle;

Daha ben “nasılsınız” diye hal hatır sormadan, popüler sloganın güftesini patlattı hattın ucundan: “Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon”!.. Kim mi?

Mahmut Uslu... “Eski” Fenerbahçe’nin iki numaralı adamı... Ali Koç’un selefi Aziz Yıldırım’ın yol arkadaşı ve eski yönetimin genel sekreteri. Malum, genel kurulda yine yönetim listesinde vardı. Gerçi artık dinlenmek ve işleriyle ilgilenmek istiyordu ama kadroyu güçlendirmek için ikna edilmişti.

Nutkum tutuldu tabi... Fakat zeki insandır Mahmut Uslu... Siz soruyu düşünürken o cevaplar: “Artık böyle... Yapacak bir şey yok. Önemli olan Fenerbahçe”

Ne mutlu ki, Fenerbahçe’de “ego”ların son durağı, Fenerbahçe. Tıpkı evlat sevgisi gibi Fenerbahçe aşkı. Evet... Kimileri için kulübü “evlat” mertebesindedir!.. Büyüsün, yürüsün, koşsun, hep başarılı olsun diye didinir durur.

Kırılmadılar mı, kahrolmadalar mı? Haddinden fazla. Kime mi? Ali Koç’a değil elbet. Ali Koç’u seçen Genel Kurul’a da değil. Sadece farklı konuşup farklı yapanlara ki, o kadarı da hakları.

Mahmut Uslu, bu konuyu en kibar tarafından şöyle anlattı: “On iki bin kişi ile bire bir konuşup, öpüşüp, koklaşıp, destek sözlerini aldıktan sonra böyle oluyorsa, yapacak bir şey yok”!

Demek son ana kadar Aziz Bey’i “kırmak istememiş” 7-8 bin kongre üyesi. Ve gerçekten ayıp etmişler. Keşke “hayır” diyebilselerdi... Rakibinin bile “efsane” madalyası taktığı Aziz Yıldırım’ı ters köşeye yatırmasalardı da seçim değil devir teslim olsaydı daha Cumartesi’den...

Sadece bana söylemiş olsa da Mahmut Uslu’nun “Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon” sloganı, son bir ay içinde yolda, ekranda duyduklarım arasında en anlamlısı, en önemlisi, en özverilisi. Kurallar yıkılmak için koyulur derler ya, egolar da çiğnenmek için vardır.





