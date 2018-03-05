Mahmut Uslu taraftarlarla kapıştı

Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor'a yenildiği karşılaşmanın ardından Ülker Stadyumu'ndan gergin anlar yaşandı.

Stada gelen taraftarların büyük bir bölümü başkan Aziz Yıldırım ve yönetimini istifaya davet ederken, sarı-lacivertli yönetici Mahmut Uslu, taraftarlarla tartıştı.

İstifa tezahüratlarının ardından montunu çıkartan Mahmut Uslu, Fenerium ALT tribününde yer alan sarı-lacivertli taraftarlara çıkıştı.

Bu sırada da yönetime yönelik istifa tezahüratları devam etti.

ANA AVRAT KÜFÜR EDİYORLAR

Olaylar hakkında Beyaz TV'ye konuşan Mahmut Uslu, "3 ay sonra seçim var, şimdiden bağırıyorlar, ana avrat küfürler havada uçuşuyor. İstifa demek en doğal hakları ama küfür ne? Biz de onlara küfür etmeden bağırın ama küfür etmeyin kardeşim dedik. Kasım ayında başkanlık yarışı mı olur? Bunu kötü günde yapıyorlar. Göztepe maçında da 1-0 öndeyiz. O günde yapıyorlar. Bunların amaçları belli" ifadelerini kullandı.

G.SARAY'I DA YENSEN ŞAMPİYON OLURDUN

Maçı da değerlendiren Uslu, "Fernadao'nun penaltı pozisyonu net penaltı. Biz artık alıştık bunlara ama bakacağız. Bugün yensen avantajın var. Galatasaray'ı da yensen şampiyon olurdun. Ama o avantajı bugün kullanamadın" şeklinde konuştu.