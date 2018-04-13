Mahmut Uslu yeni yönetimde yer almayacak

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, haziran ayında yapılacak seçime nasıl bir yönetim kurulu ile gireceği merak ediliyordu. Başkan Yıldırım, mayıs ayında açıklayacağı yeni listesinde eski yönetiminde kimlerle yoluna devam edeceğinin kararını verdi.

Yeni listede eski yönetimden 4 isim ön plana çıkıyor. Fenerium, Dış İlişkiler ve Basketbol Şubesi sorumlusu Ozan Balaban, Asbaşkan Şekip Mosturoğlu, Muhasip üye İlhan Ekşioğlu ve şu anki yönetim içerisinde önemli görev alan Selim Kosif'in Aziz Yıldırım'ın yeni yönetimde yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.

ÖMER TEMELLİ KARARSIZ

Başkan Yıldırım, kardeşi Ali Yıldırım ile ilgili kararını ise henüz net olarak vermiş değil. Nedeni ise kardeşi ile ilgili kongre üyelerinden gelen tepkiler. Son dönemde yaptığı açıklamalardan dolayı kongre üyelerinin tepkisini çeken bir başka isim olan Genel Sekreter Mahmut Uslu'nun da yeni yönetimde yer almayacak. Aziz Yıldırım'ın şu anki listesinde yer alan Ömer Temelli'nin de Ali Koç ile yola devam etme ihtimali konuşuluyor. Temelli bu konuda net bir karar vermiş değil.

Buna göre; Mithat Yenigün, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, Ender Alkaya, Alaeddin Yıldırım, Osman Murat Özaydınlı, Ahmet Önder Fırat, Erhan Türkoğlu, Tahir Sarıoğlu ve Hakan Dinçay yeni yönetimde olmayacak.