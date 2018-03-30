Mahmut Uslu: Yönetimde olup olmayacağım belli değil

Mahmut Uslu, Çırağan Sarayı'nda düzenlenen ve başkan Aziz Yıldırım'ın haziran ayında yapılacak seçimli olağan genel kurulunda yeniden aday olduğunu açıkladığı organizasyonda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
DEVAM EDER MİYİM, BAKACAĞIZ
Adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım'ın seçimdeki yönetim listesinde yer alıp almayacağını bilmediğini belirten Uslu, "Aziz Yıldırım listelerini son 2 gün kala yapar. Ben devam eder miyim, eskiden devam etme niyetim yoktu ama şimdi bakacağız. Ben Yargıtay sürecinde, 2013'ün kasım ayında girmiştim. 6 ayda her şey biter diyorduk fakat 5 yıl olmuş daha bitmedi, inşallah biter." diye konuştu.