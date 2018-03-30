Mahmut Uslu: Yönetimde olup olmayacağım belli değil

Video Hakem, Türkiye'de ilk kez hatalı bir kararı düzeltti

1 Premier Lig'in en iyi forveti Cenk Tosun seçildi Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi'nin araştırmasına göre Premier Lig'de Mart ayının en iyi forveti, Everton forması giyen Milli futbolcu Cenk Tosun oldu.

2 Skrtel: 8 maç var her şey mümkün Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Martin Skrtel, Süper Lig'de daha 8 maçları olduğunu ve şampiyonluk şanslarının devam ettiğini söyledi.

3 Beşiktaş'tan Brahimi atağı Talisca'nın bonservis bedelinin yüksek olması nedeniyle 10 numara arayışlarına başlayan Beşiktaş yönetimi, Porto forması giyen Brahimi'yi gündemine aldı.

4 Cengiz'in Barcelona maçında oynaması şüpheli Antrenmanda sakatlanan Cengiz Ünder, Bologna maçının kadrosundan çıkarıldı. Milli futbolcumuzun Barcelona'ya karşı oynayıp oynamayacağı henüz netlik kazanmadı.

5 Fatih Terim'in 8 maddelik Trabzonspor planı Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor ile oynadığı son 16 maçı da kazanamayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim oyuncularına bir dizi uyarılarda bulundu.

6 TFF kulüplerin menajerlere ödediği rakamları duyurdu Türkiye Futbol Federasyonu'nın yaptığı açıklamaya göre menajerlere en fazla ödeme yapan kulüp 3 milyon 500 bin euro ile Galatasaray.

7 Ersan'dan FETÖ'cü Enes'e: Kesin blok Milli gururumuz Ersan İlyasova, Philadelphia 76ers-New York Knicks maçında FETÖ'cü Enes Kanter'e yaptığı bloğun videosunu paylaşarak gönderme yaptı.

8 Serkan Reçber Futbol Akademisi'nin başına geçiyor Altyapıda atılım yapmak Beşiktaş yönetimi, Serkan Reçber ile bir görüşme gerçekleştirdi. Reçber'in Futbol Akademisi'nin başına geçeceği öğrenildi.

9 Aziz Yıldırım başkanlığa adaylığını açıkladı Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 2-3 Haziran'da yapılacak seçimde başkanlığa yeniden aday olduğunu açıkladı.