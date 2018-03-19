Mahmut Uslu'dan Terim'e: Kaldırsana adamlarını

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan maça damga vuran isimlerden biri de Mahmut Uslu oldu.

Sarı-kırmızılı oyuncuların yere düştükten sonra uzun süre kalkm iddia eden Mahmut Uslu, tribünde oturduğu yerden ayağa kalkıp duruma isyan etti.

HAKEME BAĞIRDI

Maç oynanırken Galatasaray'ın yere yatarak vakit çaldığını düşüne yönetici Mahmut Uslu ayağa kalkıp hakeme tepki gösterdi.

KALDIRSANA ADAMLARINI TERİM

Uslu'nun Fatih Terim'e, "Kaldırsana adamlarını yerden yatmaya mı geldiniz buraya, oynayın oynayın futbol oynayın" şeklinde seslendiği belirlendi.

G.SARAY'I HER ŞARTTA YENECEĞİZ DEMİŞTİ

Mahmut Uslu maçtan önce yaptığı açıklamada da, "Bu maçı fazla düşünmüyorum. Bizim için sıradan bir maç. Bir sonraki maç bizim için daha önemli. Galatasaraylılar'ın ne açıklama yaptığı bizi ilgilendirmiyor. Biz sadece kendi işimize bakıyoruz. Galatasaray'ı her şartta yeneceğiz" ifadelerini kullanmıştı.