Mahrez: Leicester City'de iki yıl kaybettim

Manchester City'nin yıldız futbolcusu Riyad Mahrez, 2016 yılında Arsenal'e transfer olmak istediğini, ancak Leicester City ile sorunlar yaşadığını söyledi.

"LEICESTER BENİ ENGELLEDİ"

Kariyerinde iki yıl kaybettiğini vurgulayan Mahrez, "Leicester City ile şampiyon olduktan sonra büyük bir kulübe gitseydim, her şey farklı olurdu. Kariyerimde iki yıl kaybettim! 27 yaşında Manchester City'e gelmek yerine, 24-25 yaşında büyük bir kulüpte oynayabilirdim. Ancak Leicester transferi engelledi. Bana 'Gitmeyeceksin, gitmeyeceksin!' dediler" şeklinde konuştu.

"WENGER ÇOK İSTİYORDU"

Arsenal'e transferinin engellendiğini dile getiren Riyad Mahrez, "Wenger, beni çok istiyordu. 2016 yılında Arsenal'e transfer olmaya çok yaklaştım ancak olmadı. Çok üzülmüştüm." dedi.

"PEP İLE HER ŞEY ÇOK KOLAY"

Manchester City'de şu an birlikte çalıştığı Pep Guardiola'ya da övgülerde bulunan Cezayirli yıldız, "Guardiola ile anlaşma çok kolay. Her maçtan önce oyunun tüm şifrelerini çözüyor ve bize A'dan Z'ye her şeyi açıklıyor. Böyle bizim için her şey daha kolay oluyor." ifadelerini kullandı.