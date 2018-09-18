Mahrez Leicester'a dönebilir

Riyad Mahrez, sezon başında 60 milyon sterlin karşılıında Leicester City'den Manchester City'ye transfer oldu. Premier Lig'deki yeni ekibinde ilk 5 haftada düzenli olarak 11'de yer bulamayan Mahrez'in Manchester'da mutsuz olduğu iddia edildi.

DEVRE ARASINDA DÖNEBİLİR

Mahrez'in menajer Pep Guardiola'nın sisteminde rahat olamadığını yakın çevresine ilettiği ifade edilirken, 27 yaşındaki oyuncunun devre arasında eski takımına dönebileceği belirtildi.

İngiliz kaynaklarına yansıyan haberlerde Guardiola'nın da Mahrez'in saha dışı tavırlarından mutsuz olduğu dile getirildi. Manchester ekibi ile 2023'e kadar kontratı olan 27 yaşındaki futbolcu yeni takımında henüz gol ya da asist katkısı yapamadı.