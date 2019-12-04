Mahrez, Premier Lig tarihine geçti

Manchester City, Premier Lig'de Burnley'yi deplasmanda 4-1 mağlup ederken Cezayirli yıldız Riyad Mahrez takımının dördüncü golünü kaydetti. Manchester City'de ikinci sezonunu geçiren Mahrez bu golle önemli bir listeye de adını yazdırdı.

Yıldız futbolcu Premier Lig'de 50 gole ulaştı ve bunu başaran dokuzuncu Afrikalı olarak kayıtlara geçti. 28 yaşındaki futbolcu ayrıca bunu başaran ilk Cezayirli isim oldu.

Riyad Mahrez'den önce Premier Lig'de Didier Drogba, Emmanuel Adebayor, Yakubu Aiyegbeni, Efan Ekoku, Yaya Toure, Nwankwo Kanu, Sadio Mane ve Mohamed Salah 50 gole ulaşan Afrikalı futbolcular olarak dikkat çekiyordu.

Premier Lig'deki altıncı sezonunu geçiren Mahrez 2018 yazında Leicester City'den 68 milyon euro karşılığında Manchester City'ye transfer oldu.