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Mahrez'in frikik golüyle Cezayir finale çıktı

Afrika Uluslar Kupası'nda Cezayir, Mahrez'in son dakikada attığı frikik golüyle finale çıktı. Finalde, Feghouli'nin formasını giydiği Cezayir, Diagne'li Senegal'le karşılaşacak.

| Haber Merkezi
Mahrez'in frikik golüyle Cezayir finale çıktı
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Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın yarı finalinde, Cezayir ile Nijerya, başkentteki Kahire Uluslararası Stadı'nda karşılaştı.

MAHREZ'İN FRİKİK GOLÜYLE FİNAL GELDİ

Cezayir, Troost-Ekong'un 40. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Nijerya, Ighalo'nun 73. dakikada penaltıdan attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

Manchester City'de forma giyen Mahrez, 90+5'inci dakikada fileleri havalandırarak Cezayir'in sahadan 2-1 galip ayrılmasını sağladı.

Mahrez'in frikik golüyle Cezayir finale çıktı - İZLE

Cezayir, turnuvadaki tek şampiyonluğunu kazandığı 1990'dan beri ilk, toplamda 3. kez finale yükseldi.

İKİ GALATASARAYLI FİNALDE KARŞILAŞACAK

Senegal ile Cezayir arasındaki final maçı, 19 Temmuz Cuma günü TSİ 22.00'de oynanacak.

Final maçı iki Galatasaraylı ismi karşı karşıya getirecek. Diagne'nin forma giydiği Senagal ile Feghouli'li Cezayir şampiyonluk için kapışacak.

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