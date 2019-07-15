1 Fenerbahçe'nin hedefinde Kalinic ve Rondon var Vedat Muriç'i transfer eden Fenerbahçe, Frey'i Rizespor'a kiraladı. Deneyimli teknik adam Ersun Yanal, 2 golcü daha alınmasını istiyor.

2 Mahrez'in frikik golüyle Cezayir finale çıktı Afrika Uluslar Kupası'nda Cezayir, Mahrez'in son dakikada attığı frikik golüyle finale çıktı. Finalde, Feghouli'nin formasını giydiği Cezayir, Diagne'li Senegal'le karşılaşacak.

3 Novak Djokovic, Wimbledon şampiyonu oldu Tek erkekler finalinde, 2 numaralı seribaşı Roger Federer'i 3-2 yenen 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic şampiyon oldu.

4 Emre Mor'un menajeri konuşmaları yayınladı Emre Mor'un menajerlik şirketi, genç oyuncunun Galatasaray'dan 4.5 milyon euro istediğini, Monaco'dan teklif gelmesi halinde ise 1.8 milyon euroyu kabul edeceğini iddia etti.

5 Frey'in yeni takım Rizespor Fenerbahçe, İsviçreli golcü Michael Frey'yi Çaykur Rizespor'a kiraladı.

6 Romanya'nın gündeminde yumruk atan kadın menajer var Menajer ve eski manken Anamaria Prodan'ın, Astra teknik direktörü Dan Alexa'yı yumruklaması, Romanya futbolunun gündemine oturdu.

7 Beşiktaş'ın mor forması sızdı Adidas geçtiğimiz günlerde Beşiktaş formalarını, henüz tanıtımı yapılmadan yanlışlıkla satışa çıkarmıştı. Bugün siyah-beyazlı ekibin bir forması daha internete sızdı.

8 Son 5 yılda Türk takımlarının sattığı oyuncular Son 5 yılda 4 büyükler birçok oyuncu satışının altına imza attı. Bu alanda 104 milyon euroluk gelirle Galatasaray zirvede yer aldı.

9 Beşiktaş, Medel'i verip Hugo'yu alacak Fiorentina'nın Brezilyalı stoperi Vitor Hugo'yu kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, bu transferde Medel'i takasta kullanacak.