Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın yarı finalinde, Cezayir ile Nijerya, başkentteki Kahire Uluslararası Stadı'nda karşılaştı.
MAHREZ'İN FRİKİK GOLÜYLE FİNAL GELDİ
Cezayir, Troost-Ekong'un 40. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Nijerya, Ighalo'nun 73. dakikada penaltıdan attığı golle skoru 1-1'e getirdi.
Manchester City'de forma giyen Mahrez, 90+5'inci dakikada fileleri havalandırarak Cezayir'in sahadan 2-1 galip ayrılmasını sağladı.
Mahrez'in frikik golüyle Cezayir finale çıktı - İZLE
Cezayir, turnuvadaki tek şampiyonluğunu kazandığı 1990'dan beri ilk, toplamda 3. kez finale yükseldi.
İKİ GALATASARAYLI FİNALDE KARŞILAŞACAK
Senegal ile Cezayir arasındaki final maçı, 19 Temmuz Cuma günü TSİ 22.00'de oynanacak.
Final maçı iki Galatasaraylı ismi karşı karşıya getirecek. Diagne'nin forma giydiği Senagal ile Feghouli'li Cezayir şampiyonluk için kapışacak.