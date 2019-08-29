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Maia'nın menajeri: Beşiktaş'ı reddetti

Thiago Maia'nın menajeri ve babası Joel Maia, Beşiktaş'ın teklifini geri çevirdiklerini, oyuncunun 1 yıl daha Lille'de kalacağını söyledi.

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Maia'nın menajeri: Beşiktaş'ı reddetti

Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Thiago Maia'yla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

LILLE'DE KALMAK İSTİYOR

Brezilya basınından Globo Esporte'ye konuşan Thiago Maia'nın menajeri ve babası Joel Maia, 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun 1 sezon daha Lille'de forma giymek istediği ve bu sebeple Beşiktaş'ın teklifini geri çevirdiklerini söyledi.

BEŞİKTAŞ İLE LILLE ANLAŞTI

Siyah-beyazlılar, Thiago Maia için Fransa Ligue 1 takımlarından Lille ile de el sıkışmış, iki kulüp 10 milyon euroluk satın alma opsiyonunda da uzlaşmıştı.

22 yaşındaki Brezilyalı Thiago Maia geçtiğimiz sezon Lille forması ile 27 maça çıktı ve 1 asist ile oynadı.

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