Maicon: Beşiktaş'ı yenip farkı açmak istiyoruz

Galatasaray'ın Brezilyalı yılzdızı Maicon, Beşiktaş ile oynayacakları maç öncesinde Bein Sports Haber'e açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli futbolcu Beşiktaş deplasmanından galibiyetle ayrılmak istediklerini belirtti.

KAZANIP FARKI AÇMAK İSTİYORUZ

İşte Maicon'un açıklamaları:

Derbilerin önemi fazla, buradan alacağınız 3 puan ekstra motivasyon sağlar, iyi bir derbi bizi bekliyor. Tabii ki de hedefimiz kazanmak. Derbiyi kazanıp puan farkını açmak istiyoruz ancak ters bir sonuçta da her şeyin sonu olmayacak. Porto'dayken oynadığımız maçta Beşiktaş'ı yenmiştik umarım Galatasaray'la da aynı sonucu alırız.

DERBİDE DUYGULAR ÖNEMLİ

Türkiye'deki derbilerina atmosferi inanılmaz oluyor. Bu zamana kadar tek derbiye çıktım. Oynadığım en ateşli derbi Galatasaray - Fenerbahçe maçıydı. Umarım Cumartesi günü de öyle olur. Deplasman takımı olabiliriz ama o gürültü, duyguları hissedebilmek önemli.

TARAFTARA MESAJ

Beşiktaş derbisi için taraftara vereceğim mesaj bize inansınlar. Onları mutlu etmek için bu takım elinden geleni yapıyor, umarım yine devam edecek. Sezon sonu taraftarımıza şampiyonluk hediye etmek istiyoruz