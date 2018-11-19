Maicon: Eşim beni terk etti

Galatasaray'ın Brezilyalısı Maicon zor günler geçiriyor.

Brezilyalı stoperin eşi Ursula Roque, 2 ay önce İstanbul'u terk etti. Eşi ile çocuklarından ayrı kalmak Brezilyalı yıldızı olumsuz etkilerken, Terim ve arkadaşları, toparlanmasına yardımcı olmaya çalışıyor.

SADECE G.SARAY'I DÜŞÜNÜYORUM

Olayı doğrulayan Maicon, "Eşim ile ilgili çıkan haberler maalesef doğru ama daha fazla yorum yapmayacağım. Çünkü ilişki kutsaldır. Benim şu an için düşündüğüm tek konu Galatasaray ile kazanmak istediğim başarılar. Tanrıya dua ediyorum. Güzel mesajlarınız için teşekkür ederim güzel insanlar" dedi.