Talisca yine Çin'de harika bir gol attı

1 Maicon Galatasaray'da kaldı Gomis'in ardından Maicon'a da talip olan Al Hilal evrakları yetiştiremedi. Brezilyalı savunma oyuncusunun transferi gerçekleşmedi.

2 Sırbistan'dan avantajlı dönüyoruz Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Partizan ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve rövanş için avantaj elde etti.

3 Ayew: Gerçek Ayew'i yakında göstereğim Fenerbahçe'nin büyük beklentiyle kadrosuna kattığı ancak forma giydiği maçlarda beklentilerin altında kalan Andre Ayew, kısa süre içerisinde gerek Ayew'i izleteceğini söyledi.

4 Fikret Orman'dan Burak Yılmaz açıklaması Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

5 Bafetimbi Gomis Al Hilal'de Al Hilal Başkanı Sami Al Jaber, Bafetimbi Gomis transferini bitirdiklerini açıkladı. Galatasaray da transferi KAP'a bildirdi.

6 Cocu'dan futbolcularına Göztepe maçı uyarısı Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Yeni Malatyaspor maçında yaşanan puan kaybından sonra Göztepe maçı için futbolcularına ciddi uyarılarda bulundu.

7 Guangzhou'dan Talisca için 25 milyon euro Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande, oynadığı 7 maçta göze giren Talisca'nın bonservisini alma kararı aldı.

8 F.Bahçe ve G.Saray Ömer Bayram'a talip Geçtiğimiz günlerde Emre Akbaba için yarışan Galatasaray'la Fenerbahçe bu kez Ömer Bayram için karşı karşıya.

9 Bonservisi elinde olan futbolcular Transfer gündeminin yoğun olduğu yaz aylarında birçok önemli oyuncu, kulüpleri ile sözleşmelerinin sona ermesinin ardından henüz yeni kontrata imza atmış değil. İşte boştaki o isimlerden bazıları.