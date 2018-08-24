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Maicon Galatasaray'da kaldı

Gomis'in ardından Maicon'a da talip olan Al Hilal evrakları yetiştiremedi. Brezilyalı savunma oyuncusunun transferi gerçekleşmedi.

Maicon Galatasaray'da kaldı
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Maicon Galatasaray'da kaldı

Suudi Arabistan takımlarından Al Hilal, 1 saat kala Maicon için girişimde bulundu. ransfer döneminin kapanmasından önce evrakların yetişmemesi nedeniyle Maicon Galatasaray'da kaldı.

BAŞKAN RESMEN AÇIKLADI

Konu hakkında açıklama yapan Al Hilal Başkanı Sami Al Jaber: "Transfer dönemini son bölümünde yaşadığımız problem nedeniyle taraftarlardan özür dileriz." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon başında Sao Paulo'dan Galatasaray'a 7.5 milyon euroya transfer olan Maicon, geçen sezon 35 maçta oynadı ve 5 gol attı.

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