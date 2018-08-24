Suudi Arabistan takımlarından Al Hilal, 1 saat kala Maicon için girişimde bulundu. ransfer döneminin kapanmasından önce evrakların yetişmemesi nedeniyle Maicon Galatasaray'da kaldı.
BAŞKAN RESMEN AÇIKLADI
Konu hakkında açıklama yapan Al Hilal Başkanı Sami Al Jaber: "Transfer dönemini son bölümünde yaşadığımız problem nedeniyle taraftarlardan özür dileriz." ifadelerini kullandı.
Geçen sezon başında Sao Paulo'dan Galatasaray'a 7.5 milyon euroya transfer olan Maicon, geçen sezon 35 maçta oynadı ve 5 gol attı.