Maicon: Galatasaray'da mutluyum

Galatasaraylı futbolcu Maicon, Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile oynanacak maç öncesinde Portekiz basınına konuştu.

Görev alması halinde eski takımına karşı forma giyecek olan Maicon beklentilerini paylaştı.

Porto'nun çok güçlü bir takım olduğunu söyleyen Maicon, "Porto çok güçlü bir takım. Güçlü kadroları ve iyi bir hocaları var. Bu sezon da şampiyonluğun en büyük favorisi" diye konuştu.

Galatasaray-Porto maçına dair beklentilerini paylaşan Brezilyalı futbolcu, "Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma şansımızı kaybetmiş olmamıza rağmen hem Avrupa Ligi, hem de prestij ve finansal açıdan bu bu maça büyük önem veriyoruz. Tek düşüncemiz 3 puan." dedi.

UMARIM BURADA KALIRIM

Maicon son olarak geleceğiyle alakalı da konuşurken, "Galatasaray'da mutluyum. 2021'e kadar sözleşmem sürüyor ve umarım burada kalırım." ifadelerini kullandı.