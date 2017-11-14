Maicon: G.Saray'ın büyüklüğü ikinciliği kaldırmaz

Galatasaray'ın başarılı Brezilyalı oyuncusu Maicon, ülke basınına verdiği röportajında dikkat çeken ifadeler kullandı.

TARAFTARLAR İKİNCİLİKLE MUTLU OLMAZ

Galatasaray'ın yaptığı yatırımlar ve hedeflerin sorulması üzerine Maicon ''Oynadığım son 3 kulübüm de Porto, Sao Paulo ve Galatasaray dünya çapında kulüpler. Böyle bir kariyerim olduğu için çok mutluyum. Bu takımlarda beklenti her zaman çok yüksektir. Galatasaray da yapılan yatırımlar, transferler de elbette şampiyon olabilmek için. Amacımız da bu, şampiyon olmak. Galatasaray'ın büyüklüğü ve taraftarın tutkusu ikincilikten kesinlikle mutlu olmaz. Umuyorum sezon sonunda da şampiyon oluruz'' ifadelerini kullandı.

Galatasaray taraftarının nasıl olduğu sorulan başarılı oyuncu ''Türk taraftarlar çok tutkulu. Gerçekten kulübü seviyorlar. Aslında onlar için 'çılgın' diyebiliriz. Porto ve Sao Paulo'daki taraftarlara benziyorlar. Tek fark çok daha fanatikler. Aslında bu da bize çok büyük bir motivasyon kazandırıyor. Galatasaray tribünlerindeki atmosfer sanki başka bir dünyaya ait gibi'' şeklinde konuştu.