Maicon için 9 milyon euroluk teklif

Galatasaray'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Maicon'un Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal Kulübü'ne transferi son anda evrakın sisteme geç girilmesi nedeni ile iptal olmuştu.

DEVRE ARASINDA TRANSFER TAMAMLANACAK

Suudi Arabistan ekibinin 3 milyon euro kiralama bedeli, sezon sonunda 9 milyon euroluk satın alma opsiyonu ile Galatasaray'ı ikna ettiği ve sarı-kırmızılı ekibin kiralama teklifini bu yüzden kabul ettiği ortaya çıktı.

Galatasaray'ın bu teklifi kabul etmesine rağmen Al Hilal kulübünün hatasından dolayı gerçekleşmeyen transfer, devre arasında resmiyete kavuşacak.

MAİCON İÇİN TEKLİF 9 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılı ekip, oyuncuyu kiralamak yerine devre arasında 9 milyon euro bedelle Al Hilal külübüne satacak. Galatasaray, Gomis'i de Al Hilal'e 6 milyon euroya satmıştı.