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Maicon için 9 milyon euroluk teklif

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Maicon, devre arasında 9 milyon euro karşılığında Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımına transfer olacak.

Maicon için 9 milyon euroluk teklif
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Galatasaray'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Maicon'un Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal Kulübü'ne transferi son anda evrakın sisteme geç girilmesi nedeni ile iptal olmuştu.

DEVRE ARASINDA TRANSFER TAMAMLANACAK

Suudi Arabistan ekibinin 3 milyon euro kiralama bedeli, sezon sonunda 9 milyon euroluk satın alma opsiyonu ile Galatasaray'ı ikna ettiği ve sarı-kırmızılı ekibin kiralama teklifini bu yüzden kabul ettiği ortaya çıktı. 

Galatasaray'ın bu teklifi kabul etmesine rağmen Al Hilal kulübünün hatasından dolayı gerçekleşmeyen transfer, devre arasında resmiyete kavuşacak.

MAİCON İÇİN TEKLİF 9 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılı ekip, oyuncuyu kiralamak yerine devre arasında 9 milyon euro bedelle Al Hilal külübüne satacak. Galatasaray, Gomis'i de Al Hilal'e 6 milyon euroya satmıştı. 

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