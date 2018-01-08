Maicon için Inter'den teklif var

Galatasaray ara transferde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken sezonun ilk yarısında yıldızı parlayan Maicon'a da teklif var.

İlk 17 haftada Fenerbahçe'nin iki santrforu kadar gol atan Maicon'a Serie A'dan teklif olduğu ortaya çıktı. Miranda'nın da sakatlanmasıyla elinde Skrinar'dan başka stoperi kalmayan Inter, Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi için devreye girdi. Sarı-kırmızılı ekipten fiyat bilgisi istendi.

GALATASARAY 20 MİLYON EURO İSTEDİ

Galatasaray sezon başında 7 milyon euroya aldığı Maicon için İtalyan ekibinden 20 milyon euro bonservis bedeli talep etti. Inter diğer opsiyonlarını değerlendirmek için Galatasaray'dan süre istedi. Sezon başında Skrinar'a 23 milyon euro veren Inter'in Maicon için Galatasaray'a yüksek bir bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu bildirildi.

Sarı-kırmızılı ekipte mutlu olan Brezilyalı yıldızın, gitmeye sıcak bakmadığı ama kulübün kararına saygı duyacağı ifade edildi. Inter teklifi ise Maicon açısından çok cazip. Galatasaray'ın sıcak paraya ihtiyacı düşünülürse Maicon'un transferine onay verebilir.