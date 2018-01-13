Maicon: Sahada kardeşimi tanımam

Galatasaray'ın sezon başında Sao Paulo takımından kadrosuna kattığı Brezilyalı savunma oyuncusu Maicon, sahadaki hırsıyla sarı-kırmızılı takımın savunma hattına yeni bir soluk getirdi.

Sadece savunmada yaptıklarıyla değil, attığı gollerle de takıma büyük katkı sağlayan Maicon, hırslı futbolunun nedenini açıkladı.

SAHADA KARDEŞİMİ TANIMAM

Süper Lig'de birçok Brezilyalı arkadaşının olduğunu söyleyen Maicon, saha içerisine girince bu arkadaşlıkların rafa kalktığını belirterek "Süper Lig'de çok önemli isimler var. Pepe'ye bakıyorsunuz, 10 yıl Real Madrid'de oynamış. Souza da çok kaliteli bir oyuncu. Türkiye Ligi'ne çok kaliteli oyuncular geliyor. Pepe ile sadece ortak dil konuştuğumuz için maç öncesi ve sonrasında konuşmuştuk. Ama Josef de Souza ile birlikte oynadığımız için dostluğumuz, arkadaşlığımız daha fazla. Ama ben sahaya girdiğim zaman hiçbirini tanımam. Sahadayken öz kardeşim gelse de kesinlikle tanımam. Çünkü dostluk, arkadaşlık başka yaptığınız işe duyduğunuz saygı bambaşka. O yüzden saha içinde bu tip arkadaşlıklar dostluklar bir rafa kalkar benim için. Saha dışında devam eder." sözlerini sarf etti.