Maicon tek başına 5 golcüyü geride bıraktı

Galatasaray'ın dün gece Gençlerbirliği'ni yendiği maçta takımının 2. golünü kafa ile atan Maicon bu sezon 4. golüne ulaştı ve kariyer rekoru kırdı.

Brezilyalı stoper daha önce 2011/12 sezonunda Porto formasını giyerken ligde 3 gol atmıştı. Maicon ligin 11. haftasında 4'e ulaşarak kariyer rekorunu kırmış oldu.

TOPLAM 3 GOL ATTILAR

4 gole ulaşan Maicon ligde Soldado, Janssen, Van Persie, Fernandao ve Negredo'dan daha fazla gole sahip. Bu 5 futbolcunun şu ana kadar attığı gol sayısı 3... Soldado, RVP ve Fernendao'nun daha golü yok. ​

TAKIMINI ÇOK RAHATLATIYOR

Maicon'un bu golcü özelliği Galatasaray'a önümüzdeki haftalarda da büyük avantaj sağlayacak. Gol atmasından daha çok kazanmalarının önemli olduğunu söyleyen Maicon, "Farklı galibiyet bize moral verdi" dedi.

​KAZANMAK ÇOK DAHA ÖNEMLİ

Asıl görevinin savunma olduğunun altını çizen Brezilyalı stoper, "Duran toplarda ileri çıkıyorum. Skora yaptığım katkı beni çok mutlu ediyor. Ama dediğim gibi, önemli olan kazanmak" ifadesini kullandı..