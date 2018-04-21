Maicon'a sezon sonuna kadar forma yok

Galatasaray'a sezon başında transfer olan Maicon, yaşadığı form düşüklüğüyle Terim'i de düşündürmeye başladı. Tecrübeli hoca, ligin kalan maçlarında şans vermeyeceği futbolcunun geleceğiyle ilgili kararı da sezon sonunda verecek.

ALANYA SONRASI DA FORMA GİYMEYECEK

Ligde formasını Denayer'e kaptıran, kupa maçında bulduğu şansı da değerlendiremeyen Maicon'un sarı-kırmızılı formayla geleceği tehlikede.

Kupaya veda edilen Akhisar maçında yenilen gollerden sonra teknik direktör Fatih Terim'in kenarda sert şekilde fırça attığı sambacının, karşılaşmanın son bölümde ise üst üste iki sarı kart görerek oyundan atılması sabırları taşırdı.

Terim'in kart cezasını Alanya maçında çekecek Maicon'a kızgın olduğu ve ligin kalan bölümünde ilk 11'de görev vermeyi düşünmediği öğrenildi.

KARAR SEZON SONU

İki hafta önce Ankara'daki G.Birliği karşılaşmasında son dakikada yenen golde büyük hatası olan Maicon, ligin ilk yarısında da üst üste iki maçta oyundan alındığı için dönemin hocası Tudor ile kavga etmişti.

2017'de Sao Paulo'da 21 maça çıkan ve yaz tatili yapmadan Galatasaray'a gelen Maicon, 14 ayda 50 maç sayısını geçince fizik olarak düştü. Terim'in gelecek sezon planlarından Maicon'a yer vemeyebileceği ifade ediliyor.