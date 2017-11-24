Maicon'la Fernando Beşiktaş'ı Porto'ya sordu

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde evinde Porto ile 1-1 berabere kaldığı ve gruptan çıkmayı garantilediği maçı Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncuları Maicon ve Fernando mercek altına aldı.

2013-14 sezonunda Porto'da birlikte oynayan Maicon-Fernando ikilisi, Portekiz ekibinde takım arkadaşlığı yaptıkları Hector Herrera'yı maçtan sonra aradı.

Porto'nun Meksikalı kaptanı Herrera'dan, ligde 10 gün sonra karşılaşacakları Beşiktaş'la ilgili bilgiler alan Galatasaray'ın yıldızları, ayrıca Vodafone Park'taki atmosfer hakkında sorular yöneltti.

PEPE GÜÇ KATMIŞ

Herrera, Pepe'nin tecrübesiyle Beşiktaş'a çok büyük güç ve kalite kattığını aktarırken, Cenk Tosun için ise, "Çok hareketli ve yetenekli bir santrfor... Sürekli oyunun içinde, böyle oyuncuları marke etmek zordur" dedi.