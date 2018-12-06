Maicon'u isteyen 3 takım

İnternacional ile Atletico Mineiro kulüpleri, ara transfer döneminde sarı-kırmızılı takımın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

BREZİLYA'DAN İKİ TALİBİ VAR

Hareketli bir ara transfer dönemi geçirmesi beklenen Galatasaray'da takımdan ilk ayrılacak isim Maicon olarak görülüyor.

Brezilya Serie A takımlarından Atletico Mineiro ile İnternacional, savunmasını güçlendirmek için çözüm arıyor. Özellikle Atletico Mineiro, kaptanı Leonardo Silva'nın futbolu bırakacak olması nedeniyle Maicon'u almak istiyor. Ocak ayında iki Brezilya ekibinin de Galatasaray'a teklif yapacak.

ARABİSTAN'DAN YENİ TEKLİF

Maicon ile ilgilenen bir başka kulüp ise Al Hilal. Suudi Arabistan ekibi sezon başında Brezilyalı futbolcuyu kadrosuna katmak istemiş ama son anda bu transfer gerçekleşmemişti. Al Hilal yönetimi, ara transfer döneminde Galatasaray'a en az 5 milyon euroluk bir teklifle gelecek.

Galatasaray da Maicon'un satışına sıcak bakıyor. Piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Brezilyalı futbolcunun 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon Galatasaray formasıyla 14 maça çıkan Maicon, 1 gol attı.