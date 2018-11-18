Maicon'un eşi İstanbul'dan ayrıldı

Bu sezon birçok oyuncusu sakatlanan, Fenerbahçe derbisi sonrası ise as futbolcuları ceza alan Galatasaray'da şimdi de Maicon krizi yaşanıyor. Eşi evi terk eden Brezilyalı oyuncunun psikolojisinin kötü olduğu öğrenildi.

2 AY ÖNCE İSTANBUL'DAN AYRILDI

Galatasaray taraftarının da çok sevdiği Maicon'un eşi Ursula Roque, 2 ay önce İstanbul'u terketti. Eşi ile çocuklarından ayrı kalmak Brezilyalı ismi olumsuz etkilerken, Terim ve arkadaşları, oyuncunun toparlanmasına yardımcı olmaya çalışıyor.

Geçen sezon Galatasaray'ın vazgeçilmez ismi olan Maicon, bu sezon eski günlerini aratıyor. Oyuncunun yaşadığı düşüşün nedeni olarak ise eşi Ursula Roque'nın İstanbul'dan ayrılması ve deneyimli ismin 2 aydır eşinden uzak olması gösteriliyor. Tam bir aile babası imajı veren ve sürekli eşi, çocukları ile vakit geçiren Maicon, özel hayatındaki bu sorun nedeniyle psikolojik olarak zor günler geçiriyor.

UZUN SÜREDİR MAÇLARA GELMİYOR

Geçen sezon Türk Telekom Stadyumu'nun müdavimi olan Ursula Roque da eşinden ayrı olduğu için bu sezon uzun süredir Galatasaray maçlarına gelmiyor. Geçen yıl Alanyaspor maçında eşine sert faul yapan Tzevallas'a yaptığı kafa kesme hareketi ve Galatasaray bayrağı sallaması ile taraftarın da sevgilisi haline gelen Ursula Roque, İstanbul'dan ayrıldı. 1 oğlu 1 de kızı olan Maicon bu durumdan olumsuz etkilenirken, performansındaki düşüşün asıl nedeninin bu olduğu belirtiliyor.

ARKADAŞLARI SEFERBER

Psikolojik sıkıntıda olan Maicon, imaj değişikliğine giderek geçen sezonki sıfır modeli yerine saçlarını uzatırken, başta takım arkadaşları Mariano, Fernando, Donk ve kaleci antrenörü Taffarel ile teknik direktör Fatih Terim bu süreçte ellerinden geldiğince kendisine destek olmaya çalışıyor.