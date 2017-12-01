Maicon'un eşi Ursula: Yanlış anlaşıldım

Alanyaspor maçında Maicon yerde kalınca eliyle kafa kesme hareketi yapan Brezilyalı futbolcunun eşi Ursula eleştiriler üzerine bir açıklama yaptı.

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'u mağlup ederken bir pozisyonda Maicon, yerde kalmış, acı içinde kıvranmıştı.

KAFA KESME HAREKETİ YAPMIŞTI

Brezilyalı futbolcunun eşi Ursula, tribünde o pozisyona kafa kesme hareketi yapmış ve gündeme oturmuştu.

Muay Thai dövüşçüsü olduğu ortaya çıkan Ursula, Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'e neden o hareketi yaptığını anlattı.

YANLIŞ ANLAŞILDIM

Maicon'un eşi “Oradaki pozisyonda Maicon’a yapılan sert müdahaleye çok sinirlendim ve böyle bir tepki gösterdim. Hareketi yapan futbolcunun oyundan atılması gerekirdi. Ancak yaptığım hareket Brezilya’da çok kötü bir anlam ifade etmiyor. Türkiye’de bu kadar ciddi algılandığını bilmiyordum. Yanlış anlaşıldım” ifadelerini kullandı.