Maicon'un eşi Ursula: Hiçbir kadın seni benim gibi sevemez

Maicon, sosyal medya hesabından uzun bir yazı yayınlayıp, futbolcuların sıkıntılarını dile getirdi.

DUYGUSAL MESAJ PAYLAŞTI

Açıklamanın son cümleleri, “Yalnız bir yaşam. Birçok zaman soğuk havada ya da çok sıcakta, ailelerini görmeden, pazar günleri yapılan mangal partilerine katılamadan çalışmak zorundalar” şeklindeydi.

HİÇ KİMSE SENİ, BENİM GİBİ SEVEMEYECEK

Bu yazının ardından, kısa süre önce boşandığı eski eşi Ursula ise “Hiçbir kadın seni, senin en kötü halini gören, senin için ağlayan ve değişmeni bekleyen bir kadın kadar sevmeyecek” yazılı bir paylaşım yaparak, sıkıntılı günler geçiren Maicon’a bir darbe daha vurdu.