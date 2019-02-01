Maicon'un sözleşmesi donduruldu

Christian Luyindama transferiyle birlikte takımdaki yabancı sayısı 15'e çıkan Galatasaray'da Maicon'a yol gözüktü.
Sarı-kırmızılı yönetim, Brezilyalı stoperin sözleşmesini dondurma kararı aldı.
3 LİGDEN BİRİNE GİDECEK
Çin'de transfer dönemi 28 Şubat, Japonya'da 29 Mart, Brezilya'da ise 3 Nisan'da kapanacak. Tecrübeli futbolcunun bu liglerden birine transfer olması bekleniyor.
GALATASARAY'IN YABANCILARI
-Badou Ndiaye
-Mitroglou
-Onyekuru
-Diagne
-Fernando
-Feghouli
-Muslera
-Maicon
-Belhanda
-Nagatomo
-Linnes
-Mariano
-Marcao
-Donk
-Luyindama