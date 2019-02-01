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Maicon'un sözleşmesi donduruldu

Ara transfer döneminde Marcao, Luyindama, Mitroglou ve Diagne gibi isimleri kadrosuna katan Galatasaray'da yabancı futbolcu sayısı 15'e çıktı.

Maicon'un sözleşmesi donduruldu
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Christian Luyindama transferiyle birlikte takımdaki yabancı sayısı 15'e çıkan Galatasaray'da Maicon'a yol gözüktü.

Sarı-kırmızılı yönetim, Brezilyalı stoperin sözleşmesini dondurma kararı aldı.

3 LİGDEN BİRİNE GİDECEK

Çin'de transfer dönemi 28 Şubat, Japonya'da 29 Mart, Brezilya'da ise 3 Nisan'da kapanacak. Tecrübeli futbolcunun bu liglerden birine transfer olması bekleniyor.

GALATASARAY'IN YABANCILARI

-Badou Ndiaye
-Mitroglou
-Onyekuru
-Diagne
-Fernando
-Feghouli
-Muslera
-Maicon
-Belhanda
-Nagatomo
-Linnes
-Mariano
-Marcao
-Donk
-Luyindama

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