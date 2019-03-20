Malaga, Uğurcan'ı sıkı takibe aldı

Ali Koç: Allah bu kötü günleri bir daha göstermesin

1 Real Madrid'in transfer listesinde Ozan Kabak da var İspanyol basını, Real Madrid'in yeniden başına geçen Zinedine Zidane'ın transfer listesinde, Stuttgart'ta forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak'ın da yer aldığını yazdı.

2 Galatasaray'ın F.Bahçe galibiyetine vereceği prim Şampiyonluk yolunda Başakşehir'le puan farkını 6'ya indiren Galatasaray'da yönetim prim sistemini devreye sokuyor. Fenerbahçe maçı için belirlenen rakam 4 milyon TL.

3 Fatih Terim, Onyekuru'nun yerine Kenan Karaman'ı istiyor Galatasaray'da Henry Onyekuru'nun takımda kalmasının zor olduğunu bilen Fatih Terim, Nijeryalı oyuncunun yerine gurbetçi futbolcu Kenan Karaman'ı düşünüyor.

4 Ali Koç: Derbiye kazanırsak bağışlar patlar Ali Koç, nisan ayında başlayacak olan bağış kampanyasının olumsuz etkilenmemesi için Galatasaray derbisinin mutlak kazanılması gerektiğini ifade etti.

5 Kulüpler Birliği'nden Fikret Orman'a: TFF başkanı ol Hem Kulüpler Birliği'nin hem siyah-beyazlı camianın çoğunluğu Fikret Orman'ın Türkiye Futbol Federasyonu'nun başına geçmesini istiyor.

6 Yanal'dan Alper Potuk'a: Kendine ihanet ediyorsun Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, son dönemlerde kayıplara karışan Alper Potuk'la bir toplantı yaptı ve futbolcuya "Çok yeteneklisin ama takıma ve Kendine ihanet ediyorsun" dedi.

7 7-2 biten maçta atılan güzel goller Paraguay Ligi'nde, Cerro Porteno ile Sol de America arasında oynanan mücadele 7-2 sona erdi. Maçta atılan gollerden birkaçı ise izlenmeye değer.

8 Mbaye Diagne'ye devre arası özel program Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geldiği günden beri beklentilerin karşılayamayan Mbaye Diagne'yi, milli takım arasında özel programla çalıştıracak.

9 Real Madrid'in ilk yıldız transferi Mane olacak Real Madrid'in yeniden takımın başına getirdiği Zinedine Zidane, Liverpool'un Senegalli futbolcusu Sadio Mane'yi kadrosunda görmek istiyor.