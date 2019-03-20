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Malaga, Uğurcan'ı sıkı takibe aldı

İspanya 2. Lig ekibi, Trabzonspor’un 21 yaşındaki file bekçisini bir süredir izletiyor. Malaga’nın lig sonu Uğurcan için düğmeye basacağı öğrenildi.

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Malaga, Uğurcan'ı sıkı takibe aldı

Trabzonspor'da Onur Recep Kıvrak’ın kadro dışı kalması ve Esteban Alvarado’nun ayrılması sonrası kaleye geçen Uğurcan Çakır, gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

İspanya 2. Lig ekiplerinden Malaga’nın Bordo-Mavililer’in alt yapısından yetişen 21 yaşındaki file bekçisini yakın takibe alıp, scoutlarını Trabzonspor’un maçlarına gönderdiği ortaya çıktı. A Milli Takım’ın yeni hocası Şenol Güneş tarafından Arnavutluk ve Moldova maçları için Ay-Yıldızlılar’ın aday kadrosuna davet edilen Uğurcan, bu sezon Süper Lig’de 12 karşılaşmaya çıkarken, 4 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

Genç eldiven son Erzurum mücadelesinde yaptığı 7 kurtarışla alınan üç puanın mimarlarından biri olmuştu.

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