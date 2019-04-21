Malatya İdmanyurdu şampiyon oldu

Malatya amatörünün şampiyonunu belirleyecek 5. hafta müsabakasında 12 puanlı Malatya İdmanyurdu takımı ile 10 puanlı Arguvan Belediyespor karşı karşıya geldi.

Yeşiltepe 1 nolu sahada oynanan karşılaşmayı Ata Yıldırım yönetti. Yaklaşık 400 dolayında futbolseverin takip ettiği ve 90 dakikası büyük bir çekişmeye sahne olan maçı 45’inci dakikada Engin Bilici’nin kaydettiği golle 1-0 kazanan Malatya İdmanyurdu şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Arguvan Belediyespor’da 38’inci dakikada Niyazi Tunç ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Müsabakanın bitiş düdüğüyle birlikte Malatya İdmanyurdu takımı şampiyonluğun sevincini doyasıya yaşadı.

Malatya İdmanyurdu’na kupasını ASKF Malatya Temsilcisi Seyfullah Özdemir verdi. Bölgesel Amatör Lig’deki Malatya temsilcisi Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un şampiyon olup 3. Lige çıkması halinde Malatya İdmanyurdu eleme maçı oynamadan direkt olarak BAL’a yükselecek.