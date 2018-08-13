Malatya İzmir'de 3 golle kazandı

Süper Lig'in ilk haftasında Göztepe ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. İzmir'deki maçı konuk ekip 3-1 kazandı. Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Arturo Mina, 73'te Danijel Aleksic ve 90'da Ömer Şişmanoğlu kaydetti.

MALATYA DEPLASMANDA KAZANDI

22. dakikada Aleksic'in pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan ve kaleci Beto ile karşı karşıya kalan Mina'nın vuruşunda top filelere gitti. Yan hakemin ofsayt bayrağını kaldırmasının ardından hakem Özgür Yankaya, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine başvurdu ve yaptığı görüşmenin ardından pozisyonu izlemeden gol kararı verdi. Göztepe'nin tek golünü 70'te Sadık Çiftpınar (kendi kalesine) attı.

89. dakikada gelişen Göztepe atağında Tayfur'un sert şutunda top direkten döndü. Meşin yuvarlağı iyi takip eden Alpaslan Öztürk topu filelere gönderdi. Hakem Özgür Yankaya. VAR sistemine başvurdu ve pozisyonun ofsayt olduğuna karar verdi. Sezona yeni teknik direktörü Bayram Bektaş ile başlayan Göztepe, karşılaşmayı 9 kişi tamamladı. İzmir ekibinde Andre Poko, 32'de çift sarıdan; Andre Castro ise 48'de direkt kırmızı kartla atıldı. Evkur Yeni Malatyaspor'da ise Issam Chebake, 64'te çift sarıdan kırmızı kart gördü.