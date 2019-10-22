Malatya, Konya deplasmanında kazandı

1 Emre Belözoğlu: İyileşmem 1 ayı bulur Kaburgasında kırık olmasına rağmen gösterdiği performansla alkış alan Emre Belözoğlu, yaklaşık 1 ay daha bu şekilde oynamaya devam edecek.

2 Beşiktaş'ta derbi öncesi sakat futbolcular Beşiktaş'ta, Galatasaray maçı öncesi sakat oyuncuların çokluğu can sıkıyor. Derbide, siyah-beyazlı ekibin 8 as oyuncusu forma giyemeyebilir.

3 Teknik direktör Erkan Zengin, 2 golle maçı kazandırdı Fatih Karagümrük'te hem teknik direktör hem de futbolcu olarak görev yapan Erkan Zengin, Osmanlıspor'a 2 gol attıktan sonra, alkışlatmak için kendisini oyundan aldı.

4 Galatasaray-Real Madrid maçının muhtemel 11'leri Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 3. haftasında İspanya ekibi Real Madrid'i ağırlayacak.

5 Serkan Kırıntılı'dan en hızlı kırmızı kart Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı, 20. saniyede gördüğü kırmızı kartla lig tarihine geçti.

6 Beşiktaş'ta aylık 120 bin TL alan CEO gönderildi Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi, ilk icraatını yaptı. Çebi, yılda 1.5 milyon TL kazanan CEO Uğur Gökhan Sarı'yı görevden aldı.

7 Galatasaray Ali Koç ile anlaşmayı bozdu Sarı-kırmızılılar, Ali Koç'la yapılan anlaşmayı bozarak tazminat ödeyecek.

8 Karius'un kahveli paylaşımı Beşikaş'ın Alman kalecisi Karius, kahve içerken bir selfie yaptı ve Instagram hesabından paylaştı. Sosyal medyada Karius'un paylaşımına, "Bardağı tutabilmişsin" şeklinde esprili yorumlar geldi.

9 Mourinho'dan G.Saray-Real Madrid maçı yorumu Galatasaray-Real Madrid maçını yorumlayan Portekizli efsane hoca Jose Mourinho, İstanbul deplasmanının zorlu olacağını ifade etti.