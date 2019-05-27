2016-2017 sezonu sonunda Süper Toto Süper Lig’e yükselen Yeni Malatyaspor, 11 yıllık Süper Lig hasretinin ardından 16 yıllık Avrupa kupası hasretini de bitirdi.

GALATASARAY KUPALARI ALDI, MALATYA'YA AVRUPA YOLU AÇILDI

Ligin son haftasında evinde Bursaspor’a 2-1 mağlup olmasına rağmen Antalyaspor’un Fenerbahçe’ye 3-1 kaybetmesiyle ligi 47 puanla 5. olarak tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası’nı lig şampiyonu Galatasaray’ın almasıyla UEFA Avrupa Ligi’ne gitme hakkı elde etti.

TARAFTARLAR ŞEHİR TURU ATTI

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele edecek Evkur Yeni Malatyaspor, ön eleme turlarına katılacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar da maç sonrası kent merkezinde toplanarak Avrupa sevinci yaşadılar. Ellerinde meşalelerle büyük coşku yaşayan taraftar, hep birlikte bu sevince ortak oldu. Şehir merkezinde konvoy yapan taraftarlar Yeni Malatyaspor bayrakları ile şehir turu attı.

Malatya’da yıllar sonra Avrupa Ligi heyecanı VİDEO



ASIL KULÜP, 2006'DA SÜPER LİG'DEN DÜŞMÜŞTÜ

Yaşadığı ekonomik sıkıntılar ile 2006 yılında süper ligden düşen ve şu anda 1. Amatör Lig’de mücadele eden Malatyaspor, 2003-2004 sezonunda Türkiye’yi UEFA Kupası’nda temsil etmiş ve İsviçre temsilcisi Basel’e 1. turda elenmişti.