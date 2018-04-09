Malatyalı futbolcunun şaşırtan araba tercihi

2016- 2017 sezonunda sarı-kırmızılı takıma transfer olan 23 yaşındaki oyuncu, diğer futbolcular gibi lüks ve pahalı otomobillere binmek yerine eski model araca binmeyi tercih ediyor. Eski model aracıyla kent sokaklarında dolaşan Çağıran, görenleri şaşkına çeviriyor.

Milyon dolarlık otomobilleriyle bilinen birçok futbolcunun tam tersine, 'Murat 131' marka otomobile binen Çağıran, aracına da gözü gibi bakıyor. Otomobiliyle kent merkezinde gezdiğinde sarı-kırmızılı taraftarlarsa Çağıran'a tezahüratlar yapıyor. Sevilen futbolcunun eski model aracı da kentte yaşayanlar tarafından biliniyor. Tecrübeli futbolcu Çağıran'ın otomobilini gören araç sürücüleri de korna çalarak selam veriyor.

"GELEN TEPKİLERDEN ÇOK MUTLUYUM"

Çağıran, aracını park ettiği yere geldiğinde zaman zaman otomobilinin üzerine bırakılmış not kağıtlarıyla karşılaşıyor. Bu durum tecrübeli savunma oyuncusu Çağıran'ı oldukça mutlu ediyor.

Çağıran, insanların böyle bir arabanın içerisinde kendisini görünce şaşırdıklarını ve mutlu olduklarını gördüğünü ifade ederek, şöyle konuştu: "Gelen tepkilerden dolayı çok mutlu oluyorum. Sevgilerini dile getiriyorlar. Bu da beni inanılmaz mutlu ediyor. Hepimiz onların içinden biriyiz sonuçta. Onlardan farklı biriymiş gibi düşünmek yanlış olur. Biz de onlar gibi yaşıyoruz sonuçta. Ben de onlar gibi arabamı alıyorum. Yağını suyunu kontrol ediyorum. Lastiklerin havasını kontrol ediyorum. Sanayiye götürüyorum. Arkadaşlarımla geziyorum, güzel havanın tadını arabayla beraber çıkartıyorum."





Ailesinin geçmiş dönemde böyle bir araca bindiğini ve otomobiline bindikçe ailesinin özlemini giderdiğini söyleyen Çağıran, "O arabayla uzun yolculuklar yaptığımız zaman çok yorulurduk. Sonradan ailemle beraber biraz daha bir üst model araba aldık. Bu sefer onu özlemeye başladık. 'Neden o arabayı sattık' diye hep üzüntü vardı içimizde. Ben onlarla beraber olamıyorum. Ailemle beraber bu şehirde yaşayamıyorum. Ben de bir nebze o eksikliği bununla gideriyorum." şeklinde konuştu.