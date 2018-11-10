Malatya'nın büyük maçlardaki çıkışı sürüyor

Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor, Trabzonspor'u 5-0 yenerek 21 puan ve 1 maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. Malatya'nın iç sahadaki performansı da dikkat çekici.

BÜYÜK MAÇLARI İYİ OYNUYOR

Malatyaspor bu sezon sahasında Rizespor, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan sonra Trabzonspor'u da yenerek istikrarını sürdü. Evinde sadece Konyaspor'a yenilen Malatyaspor, Sivasspor'la da 4-4 berabere kaldı.

Erol Bulut yönetiminde ligin iyi futbol oynayan takımlarından biri olan Malatya ekibinin bu çıkışında taraftarların da payı büyük.

12 hafta sonunda 21 puan toplayan Yeni Malatyaspor, maç fazlasıyla ikinci sırada yer alırken, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a toplamda 8 gol attı, kalesini ise gole kapadı.