Malatya'nın hocası: Medel kırmızı görmemeliydi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, geçen hafta oynadıkları Beşiktaş maçında yedikleri ilk golden önce faul olduğunu ancak rakip futbolcu Gary Medel'in gördüğü kartın da gereksiz olduğunu söyledi.

Bulut, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde Süper Lig'in 6. haftasında konuk edecekleri Çaykur Rizespor maçının hazırlıkları öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Deplasmanda oynadıkları Beşiktaş maçında geride kalan haftalarda oynadıkları en iyi oyunu sergilediklerini belirten Bulut, duran toptan gol yediklerini ifade etti.

KART DOĞDU DEĞİL

İlk golde faul olduğunu, hava topunda Sadık Çiftpınar'a bir müdahalede bulunulduğunu savunan Bulut, "Medel'e verilen kart bence doğru değil. Gereksiz yere kırmızı kart verildi. Adaletli olmamız, doğruysa doğruyu, yanlışsa yanlışı konuşmamız lazım. Kırmızı kart gereksizdi. Beşiktaş'ın ilk golü de fauldü." diye konuştu.