Malatyaspor: Alper, Oğuzhan ve Mehmet Ekici'yi istiyoruz

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, beIN Sports ekranlarında transferle ilgili konuştu.

"GUİLHERME'YE TEKLİF GELİRSE KOLAYLIK SAĞLARIZ"

Guilherme için henüz resmi bir teklif almadıklarını kaydeden başkan, "Guilherme bizim için çok önemli bir oyuncu, çok katkı sağladı. İyi oyuncu, karakterli. Teklif gelirse ki 1,5 yıl daha kiralık anlaşması devam ediyor, Türkiye'ye gelirken, büyük takımların dışındaki takımları tercih etmedi, bizi tercih etti. Çok talipleri vardı. Büyük takımlardan teklif gelirse kolaylık yapacağız. Şu anda resmi bir teklif yok, resmi teklif olursa, kulübün ve oyuncunun menfaatini düşünerek önünü kesmeyiz. Fenerbahçe ve Beşiktaş ile adı anılıyor ama resmi bir teklif olmadı sürece bir şey söylememiz etik olmaz" dedi.

"İLGİLENİYORUZ AMA HENÜZ BİR GİRİŞİMİMİZ OLMADI"

Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup ile birlikte Fenerbahçe'den Mehmet Ekici ve Alper Potuk'un gündemde olduğunu kaydeden Adil Gevrek, sarı-siyahlı kulübün teknik direktörü Sergen Yalçın'dan aldıkları rapor doğrultusunda üç ismi incelemeye aldıklarını ifade etti.

Adil Gevrek 'in transferlerle ilgili yaptığı diğer açıklamalar ise şu şekilde:

"Oğuzhan önemli bir oyuncu. Biz 1-2 transfer yapacağız. Mehmet Ekici ve Alper Potuk da önemli oyuncu. Kariyerleri iyi oyuncular onlar, şartlar oluşursa neden olmasın? Her takımın isteyeceği oyuncular. Gündemimizde var mı? Var. Bahsettiğim şartlar oluşursa olabilir. Herhangi bir girişimimiz henüz şartlar oluşmadığı için olmadı."