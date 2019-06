Malatyaspor, Avrupa'dan umutlu

Burak Çakır, Yeni Malatyaspor'un Süper Lig'deki performansı, transfer çalışmaları ve UEFA Avrupa Ligi hedeflerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Sarı-siyahlı takımın son iki sezondur Süper Lig'de mücadele ettiğini hatırlatan Çakır, iyi bir performans sergileyerek sezonu güzel bir noktada tamamladıklarını aktardı.

Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu hedeflerinin üzerine çıkarak 47 puanla 5. sırada tamamladıklarını vurgulayan Çakır, "Başarılı bir sezonu geride bıraktık. Elde ettiğimiz başarı sonucu UEFA Avrupa Ligi'nde yer alabilmek için ön eleme maçı oynamaya hak kazandık. Mutlu ve gururluyuz. UEFA Avrupa Ligi'nde en iyi şekilde mücadele edeceğiz." dedi.

"BAŞARILI BİR KURA OLDU"

Her zaman gerçekçi hedeflerden yana olduğunu dile getiren Çakır, şöyle konuştu: "Hedeflerin gerçekçi olması durumunda başarı elde edilebileceğine inanıyorum. 'UEFA Avrupa Ligi'ne gidip şunu yapacağız, bunu yapacağız.' demek gerçekçi değil. Popülist bir yaklaşım olur. Popülist yaklaşımların sonunu da görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde kuralar çekildi. İkinci eleme turunda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile Letonya ekibi Rigas eşleşmesinin galibiyle karşılaşacağız. Bizim için başarılı bir kura oldu. Her iki takımı da yenebilecek ve turu geçebilecek güçteyiz. UEFA Avrupa Ligi'nde gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Sadece Rigas ile karşılaşmamız durumunda bir dezavantajımız söz konusu. O da Batı Avrupa ülkelerinde liglerin devam ediyor olması. Yani 15-16. haftada olan bir takımın futbolcusunun performansı ile temmuz ayında lige başlayacak takımın futbolcusunun fiziksel yapısı aynı olmuyor. Ancak yine de biz her iki takımı da eleyebilecek güçteyiz."